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Mersin'de altyapı çalışmasında heyelan! Firma sahibi hayatını kaybetti

#Mersin#Tarsus#Heyelan
Mersinde altyapı çalışmasında heyelan Firma sahibi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evin bahçesine su borusu döşenmesi için yürütülen altyapı çalışmasında, heyelan meydana geldi. 7 metre derinlikte toprak altında kalan firma sahibi Arif Köle (48), yaşamını yitirdi.

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Tarsus'a bağlı Yaramış Mahallesi'nde, sulama kanalı yakınındaki evin bahçesine su borusu döşenmesi için yürütülen altyapı çalışmasında, henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması oldu.

Hafriyat firması sahibi olduğu öğrenilen Köle, 7 metre derinlikte toprak yığını altında kaldı. Çalışanların ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla toprak altından çıkarılan Köle'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Arif Köle'nin cansız bedeni, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Mersin#Tarsus#Heyelan

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