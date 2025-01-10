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Mersin'de Akdeniz Belediyesi'nde DEM'li eş başkanlar ve 4 üye gözaltında

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#Mersin#Hoşyar Sarıyıldız#Akdeniz Belediyesi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 08:28

Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Arslan ile 4 belediye meclis üyesi gözaltına alındı.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "terör örgütü propagandası yapmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunu'na aykırılık" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarını işleyenlere yönelik soruşturma başlatıldı.

DEM PARTİLİ EŞ BAŞKANLAR GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında Akdeniz Belediye Başkanı Hoşyar Sarıyıldız, Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Nuriye Arslan, Akdeniz Belediyesinin DEM Parti'li meclis üyeleri Özgür Çağlar, Neslihan Oruç, Yakup Danış ve Hikmet Bakırhan gözaltına alındı.

Akdeniz Belediyesinde arama yapan polis ekipleri, binanın önü ve çevresinde de güvenlik önlemi aldı.

Mersinde Akdeniz Belediyesinde DEMli eş başkanlar ve 4 üye gözaltında

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#Mersin#Hoşyar Sarıyıldız#Akdeniz Belediyesi

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