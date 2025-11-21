×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de AFAD'dan siren testi... Oynayan çocuklar esas duruşa geçti

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Afad#Siren Testi
Mersinde AFADdan siren testi... Oynayan çocuklar esas duruşa geçti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2025 12:29

Mersin'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) gerçekleştirdiği siren testi sırasında sokakta oynayan 2 çocuk esas duruşa geçti. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Haberin Devamı

Mersin Valiliği, AFAD'ın İkaz ve Alarm Sistemi (İKAS) projesi çerçevesinde yüksek sesli siren ve anons testlerinin yapılacağını, vatandaşların panik olmaması için uyarıda bulundu. Bu kapsamda test için dün kent genelinde siren sesleri yükseldi. Yüksek sesli siren sırasında sokakta oyun oynayan 2 çocuk bir anda esas duruşa geçti.

Çocukların bu davranışı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. AFAD tarafından siren ve anons testlerinin zaman zaman yapılacağı bildirildi.

Mersinde AFADdan siren testi... Oynayan çocuklar esas duruşa geçti

Gözden KaçmasınZehirlenme faciasında yeni gelişme: Otel sahibi ve otel çalışanı tekrar gözaltına alındıZehirlenme faciasında yeni gelişme: Otel sahibi ve otel çalışanı tekrar gözaltına alındıHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınGazdan zehirlendiği sanılan yaşlı kadın akraba cinayetine kurban gitmişGazdan zehirlendiği sanılan yaşlı kadın akraba cinayetine kurban gitmişHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Afad#Siren Testi

BAKMADAN GEÇME!