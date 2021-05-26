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Gündem
Mehmet OKUR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)-
Haber Giriş: 26.05.2021 - 15:51 | Son Güncelleme:

Mersin'de acı haber! Silindirin altında can verdi

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Mersin'de acı haber! Silindirin altında can verdi

Mersin'de asfaltlama çalışması sırasında şarampole devrilen silindirin altında kalan operatör İsa Aydın (37), hayatını kaybetti.

Gülnar ilçesindeki caddede asfaltlama çalışması yapan, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde görevli operatör İsa Aydın, kullandığı silindirle şarampole yuvarlandı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Aydın'ı silindirin altından çıkardı.

Yapılan kontrolde, Aydın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İsa Aydın'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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