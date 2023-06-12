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Mersin'de 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı

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#Mersin#Tarsus#TEM Otoyolu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2023 22:54

Mersin’in Tarsus ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu kısmen trafiğe kapandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Tarsus-Adana istikametindeki dinlenme tesisleri yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 tır, 3 otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı kazada kontrolden çıkan tırlardan 2'si yola devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Mersinde 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı

Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyol kısmen trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersinde 9 araç birbirine girdi: 4 yaralı

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#Mersin#Tarsus#TEM Otoyolu