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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 29.12.2020 - 11:12 | Son Güncelleme:

Mersin'de 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı

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Mersin'de 8 evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, tutuklandı
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MERSİN'de 8 ayrı eve girerek, hırsızlık yapan Mehmet Asla ve Veysi Uruç, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Yenişehir ilçesinde, farklı günlerde 8 ayrı evden yaşanan hırsızlık olayları üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Mehmet Asla ve Veysi Uruç olduğunu tespit etti.

2 şüpheli, önceki gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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