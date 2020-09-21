Mersin'de 8 DEAŞ şüphelisi adliyede

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı grupların deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalarda, Suriye’de yaşanan olaylara ilişkin örgüt mensuplarının kendi aralarında Türkiye'nin Suriye ile savaşa girmesi durumunda bunun kendilerine fayda sağlayacağı şeklinde aralarında konuşmaların geçtiği belirlendi. Türkiye’nin, DEAŞ terör örgütü açısından en az bir batılı ülke kadar hedefi konumunda olduğu, örgüt mensuplarının Türkiye'yi 'Tağut' düzen olarak gördükleri ve Afganistan veya Suriye gibi bir çatışma bölgesine dönüşmesi için faaliyet yürüttükleri ortaya çıktı. Yapılan çalışma neticesinde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A, H.Y, S.Ç, S.Y, M.K, İ.K, E.A, Z.A.B. Mersin'de, A.B. ise Bitlis'te yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada birçok örgütsel içerikli ve toplatma kararı bulunan kitap ve dijital malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.