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Mersin'de 79 yıl hapis cezası olan kırmızı bültenle aranan firari yakalandı

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#Kırmızı Bülten#Uyuşturucu Suçları#Mersin Operasyonu
Mersinde 79 yıl hapis cezası olan kırmızı bültenle aranan firari yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2026 13:07

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hakkında toplam 79 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V., Mersin'in Yenişehir ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramada sentetik ecza hapları ele geçirildi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barbaros Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

İkamette, hakkında 3 ayrı "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan toplam 54 yıl 9 ay 20 gün, "kasten öldürme" suçundan ise 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V. yakalandı.

Mersinde 79 yıl hapis cezası olan kırmızı bültenle aranan firari yakalandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve "silahlı yağma" suçundan da devam eden dosyası olan M.V. gözaltına alındı.

İkametteki incelemede 84 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

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#Kırmızı Bülten#Uyuşturucu Suçları#Mersin Operasyonu

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