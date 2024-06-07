×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin'de 7 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Serkan'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Tarsus#Sulama Kanalı
Mersinde 7 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Serkandan acı haber Cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2024 17:30

Mersin'in Tarsus ilçesinde evinden markete ekmek almak için çıkan 17 yaşındaki Serkan Fidan, 7 gündür kayıp olarak aranıyordu. Serkan Fidan'ın sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Haberin Devamı

Tarsus ilçesinde Atalar-Yeşiltepe mahalleleri arasındaki sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kanaldan çıkardığı ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Cansız bedenin, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve 1 Haziran'dan bu yana aranan Serkan Fidan'a ait olduğu öğrenildi.

Fidan'ın, Yunus Emre Mahallesi'ndeki ikametinden markete ekmek almak için çıktığı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Tarsus#Sulama Kanalı

BAKMADAN GEÇME!