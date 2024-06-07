Mersin'de 7 gündür kayıp olan 17 yaşındaki Serkan'dan acı haber! Cansız bedeni bulundu

Haberin Devamı

Tarsus ilçesinde Atalar-Yeşiltepe mahalleleri arasındaki sulama kanalında hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin kanaldan çıkardığı ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Cansız bedenin, ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulan ve 1 Haziran'dan bu yana aranan Serkan Fidan'a ait olduğu öğrenildi.

Fidan'ın, Yunus Emre Mahallesi'ndeki ikametinden markete ekmek almak için çıktığı öğrenildi. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.