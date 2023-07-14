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Mersin'de 6 adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu

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#DEAŞ#Mersin#Operasyon
Mersinde 6 adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2023 07:09

Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürdükleri soruşturma kapsamında  terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı faaliyette bulunduğu ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatlı oldukları öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından harekete geçen ekipler, bu sabah günün ilk ışıklarıyla 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Mersinde 6 adrese eş zamanlı DEAŞ operasyonu

Özel harekat timlerinin demir kapılarını koçbaşalarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelileri gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra emniyete götürüldü.

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#DEAŞ#Mersin#Operasyon

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