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Mersin'de 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi

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#Mersin#Tarihi Eser#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 09:44

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 6 adet Roma ve Bizans dönemine ait el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheli belirlendi. Yapılan takip ve araştırma sonrasında düzenlenen operasyonda 3 şahıs da yakalandı. Şüphelilerin kaldığı otelde arama ekipler, 6 Adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.
Yakalanan 3 şahıs ise işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.

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#Mersin#Tarihi Eser#Operasyon

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