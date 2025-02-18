Mersin'de 6 adet tarihi el yazması kitap ele geçirildi

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Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Akdeniz ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan 3 şüpheli belirlendi. Yapılan takip ve araştırma sonrasında düzenlenen operasyonda 3 şahıs da yakalandı. Şüphelilerin kaldığı otelde arama ekipler, 6 Adet Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen el yazması kitap ele geçirildi. El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne gönderildi.

Yakalanan 3 şahıs ise işlemleri tamamlanmak üzere jandarmaya götürüldü.