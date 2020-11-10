MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin’de 59 kilo eroin ele geçirildi
GeriGündem Mersin’de 59 kilo eroin ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Soner AYDIN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Mersin’de 59 kilo eroin ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin’de 59 kilo eroin ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

MERSİN'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kiloram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evinde ve bir TIR'ın dorse kısmına zulalanmış toplam 59 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 7’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin’de 59 kilo eroin ele geçirildi

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle