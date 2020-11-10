Mersin’de 59 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin evinde ve bir TIR'ın dorse kısmına zulalanmış toplam 59 kilogram eroin ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı, 7’si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.