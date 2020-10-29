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Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA)
Haber Giriş: 29.10.2020 - 15:36 | Son Güncelleme:

Mersin'de 55,5 kilo eroin ele geçirildi

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Mersin'de 55,5 kilo eroin ele geçirildi
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MERSİN'de polis ekiplerince arama yapılan hafif ticari araçta, 55 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Adı açıklanmayan sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, doğu kentlerinden Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 55 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Aracın, ismi açıklanmayan sürücüsü gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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