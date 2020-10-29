Mersin'de 55,5 kilo eroin ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, doğu kentlerinden Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği tespit edildi. Şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, Akdeniz ilçesi Bahçe Mahallesi'nde bir hafif ticari aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 55 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.



Aracın, ismi açıklanmayan sürücüsü gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.