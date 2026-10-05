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Mersin'de 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi

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#Mersin#Mersin Büyükşehir Belediyesi#Yenişehir
Mersinde 3 belediyeye yönelik yolsuzluk soruşturmasında şüpheliler adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 08:27

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile 2 merkez ilçe belediyesine yönelik düzenlenen ‘yolsuzluk’ operasyonunda gözaltına alınan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında olduğu 59 kişi adliyeye sevk edildi.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanları Vahap Seçer, Abdullah Özyiğit ve Ahmet Serkan Tuncer’in de aralarında bulunduğu 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim'de şafak vakti belirlenen çok sayıda adrese operasyon düzenledi.

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Soruşturma dosyasında yer alan 4 kişinin tutuklu olduğu belirlenirken, 59 şüpheli ise gözaltına alındı. Ekipler, şüphelilerin adreslerinde ve belediye binalarında arama yaptı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler bugün sabah adliyeye sevk edildi.

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#Mersin#Mersin Büyükşehir Belediyesi#Yenişehir

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