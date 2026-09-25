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Mersin'de 3 ayrı operasyonda 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin ele geçirildi

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#Mersin#Uyuşturucu#Operasyon
Mersinde 3 ayrı operasyonda 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2026 10:54

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekiplerinin Mersin'de gerçekleştirdiği 3 ayrı operasyonda toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 728 kilo 500 gram, 601 kilo ve 387 kilo pregabalin ele geçirildiği, soruşturmaların sürdüğü bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekiplerince yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda; 728 kilogram 500 gram, 601 kilogram, 387 kilogram, olmak üzere 3 ayrı operasyonla, toplam 1 ton 716 kilogram 500 gram pregabalin ele geçirildi.

Mersinde 3 ayrı operasyonda 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin ele geçirildi

Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları neticesinde gerçekleştirilen operasyonlarla, toplum sağlığını tehdit eden ve özellikle gençlerimizi bağımlılık riskiyle karşı karşıya bırakan uyuşturucu maddelerin ülkemize sokulmasının ve yasa dışı ticaretinin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen kararlı mücadele sürdürülmektedir" denildi.

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Mersinde 3 ayrı operasyonda 1 ton 716 kilo 500 gram pregabalin ele geçirildi

Açıklamada ayrıca, "Ticaret Bakanlığı olarak; ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı oluşturan, ticari işleyişi olumsuz etkileyen ve toplum sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türüyle mücadelemiz, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizin etkin ve kararlı çalışmalarıyla kesintisiz şekilde devam etmektedir. Gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla zehir tacirlerine geçit vermeyen Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Olaylarla ilgili soruşturmalar Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

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#Mersin#Uyuşturucu#Operasyon

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