MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin'de 232 litre satışa hazır sahte içki ele geçirildi
GeriGündem Mersin'de 232 litre satışa hazır sahte içki ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Atike CEYLAN KAÇAR/SİLİFKE (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 11:34 | Son Güncelleme:

Mersin'de 232 litre satışa hazır sahte içki ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin'de 232 litre satışa hazır sahte içki ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

MERSİN'in Silifke ilçesinde, satışa hazır halde 172 şişe içinde 232 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Sökün Mahallesi'ndeki bir depoda sahte içki üretimi yapıldığını saptayan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda satışa hazır halde 172 şişe içinde toplam 232 litre sahte şarap ele geçirildi. Deponun işletmecisi olan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle