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Gündem
MERSİN (AA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 10:38 | Son Güncelleme:

Mersin'de 231 litre sahte içki ele geçirildi

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Mersin'de 231 litre sahte içki ele geçirildi
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Mersin'in Silifke ilçesinde 231 litre sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Silifke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kabasakallı Mahallesi'nde yaşayan F.G'nin evinde sahte içki üretimi yaptığı bilgisine ulaştı.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler F.G'yi gözaltına aldı. Evdeki aramalarda 231 litre el yapımı içki ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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