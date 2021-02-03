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Gündem
Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)
Haber Giriş: 03.02.2021 - 12:16 | Son Güncelleme:

Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı

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Mersin'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
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MERSİN'de 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Mersinde 150 metrelik uçurumda mahsur kalan keçiyi itfaiye kurtardı
Erdemli’de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan Refik Cücü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nı arayarak, bir haftadır kayıp olan 3 keçisinden birinin Kayacı Vadisi'nde 150 metrelik uçurumda olduğunu belirtip, yardım istedi. 5 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan ekipler, halatla aşağı inerek hayvanı kurtarıp sahibine teslim etti. Refik Cücü, ekiplere teşekkür etti.

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