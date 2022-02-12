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Mersin'de 15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

#Mersin#PKK/KCK#Operasyon

Mersin polisi, 15 Şubat Abdullah Öcalan'ın yakalanarak Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünde eylem hazırlığında olan PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik 52 adrese şafak operasyonu düzenledi.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine yönelik uzun bir çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalar sonucunda 15 Şubat terörist başının yakalanarak Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünde eylem hazırlığı içerisinde olan ve örgütün kadın yapılanması TJA, gençlik yapılanması DGH oluşumlarında yer alan 52 şüpheli belirlendi.

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Bu sabah Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düğmeye basan ekipler, eş zamanlı 52 adrese şafak operasyonu düzenledi. 470 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, adreslere tek tek girildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, çok sayıda kişi gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

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Mersinde 15 Şubat öncesi 52 adrese PKK/KCK operasyonu

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ederken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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#Mersin#PKK/KCK#Operasyon

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