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Gündem
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)-AA
Haber Giriş: 03.04.2021 - 12:58 | Son Güncelleme:

Mersin'de 15 saatte 3 kadının çantasını çaldı! Kapkaççı yakalandı

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Mersin'de 15 saat içinde 3 kadının çantasını çalan motosikletli zanlı için alarm durumuna geçildi. Kent merkezindeki tüm yollarda önlem alan polis, zanlıyı kask ve kıyafetinden teşhis ederek yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İ.S, AA. ve S.A, kol çantalarının motosikletle yanlarına yanaşan kişi tarafından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelinin kırmızı motor, mavi mont ve kırmızı kask kullandığını belirledi.

Mersinde 15 saatte 3 kadının çantasını çaldı Kapkaççı yakalandı

POLİS TÜM YOLLARDA ÖNLEM ALDI

Kent merkezindeki tüm yollarda önlem alan polis, hırsızlıklardan yaklaşık 15 saat sonra eşkale uyan ve yanında çalınan eşyalar bulunan Z.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan çantalar, sahiplerine teslim edildi.

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