Mersin'de 15 saatte 3 kadının çantasını çaldı! Kapkaççı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İ.S, AA. ve S.A, kol çantalarının motosikletle yanlarına yanaşan kişi tarafından çalındığı iddiasıyla polise başvurdu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarında yaptığı incelemede, şüphelinin kırmızı motor, mavi mont ve kırmızı kask kullandığını belirledi.

POLİS TÜM YOLLARDA ÖNLEM ALDI

Kent merkezindeki tüm yollarda önlem alan polis, hırsızlıklardan yaklaşık 15 saat sonra eşkale uyan ve yanında çalınan eşyalar bulunan Z.S'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan çantalar, sahiplerine teslim edildi.

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