Mersin'de 15 bin dönüm orman kül oldu! Yangınının çıkış nedeni belli oldu

#Mersin#Orman Yangını#Orman Yangını Nedeni
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan yangında 15 bin dönüm orman küle döndü. Yangının çıkış nedeni belli oldu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Balandız Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu 3'üncü gününde söndürüldü. Soruşturma kapsamında yangın ihbarında bulunan H.A.'nın ifadesine başvuruldu. H.A., ifadesinde; yangının su borusu yapımında kaynak yapan kişilerin olduğu yerde çıktığını söyledi. Bu bilgi sonrası harekete geçen jandarma, bölgede inceleme başlattı.

KAYNAK YAPANLAR KUSURLU

Yangının çıktığı noktada kaynak malzemelerinin olduğu tespit edildi. İş sağlığı ve güvenliği bilirkişisi ile yangın bilirkişisinin ön raporunda; 15 bin dönüm ormanın yandığı ve Balandız, Kırtıl, İmamuşağı, Çadırlı ve Kocapınar mahallelerinde büyük çaplı maddi hasara yol açan yangının kaynak yapılan alanda çıktığı, burada kaynak işi yapanların da kusurlu olduğu belirlendi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) bünyesindeki yüklenici alt firması çalışanları olduğu saptandı. Firma sahibi Şivan Kaya, kaynak işçisi Refik Gedik, işçiler Muhammed Ali Ali, Hakan Bakçi, B.S. ve M.H.U., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan şüphelilerden firma sahibi Şivan Kaya, kaynak işçisi Refik Gedik, işçiler Muhammed Ali Ali ve Hakan Bakçi tutuklandı. Diğer iki işçi B.S. ve M.H.U., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan firma sahibi ve kaynak işçisinin asli kusurlu bulunduğu, diğer 4 işçinin ise tali kusurlu olarak rapor edildiği öğrenildi.

