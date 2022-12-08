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Mersin'de 1 milyon liralık çamaşır makinelerini depoya saklayan şoföre gözaltı

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#Hatay#Polis#Hırsız
Mersinde 1 milyon liralık çamaşır makinelerini depoya saklayan şoföre gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 17:24

MERSİN'den Suriye'ye nakliyesini yaptığı, 1 milyon 118 bin liralık 180 çamaşır makinesini depoya saklayan TIR şoförü H.Ö., polis ekiplerince yakalandı.

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Mersin'de faaliyet gösteren firma tarafından Suriye'nin Azez şehrine gönderilmek istenen, 1 milyon 118 bin değerindeki 180 çamaşır makinesinin taşıması için Hatay'da faaliyet gösteren nakliye firması ile anlaşıldı. Nakliye için çamaşır makinelerinin yüklendiği TIR, Hatay'da terk edilmiş bulundu ve makinelerin içinde olmadığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin kamera kaydı incelemesi sonucu çamaşır makineleri, Maşuklu Mahallesi'ndeki depoda ele geçirildi. TIR şoförü H.Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Makineler, firmaya teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Hatay#Polis#Hırsız

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