Mersin'de 1 milyon liralık çamaşır makinelerini depoya saklayan şoföre gözaltı

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Mersin'de faaliyet gösteren firma tarafından Suriye'nin Azez şehrine gönderilmek istenen, 1 milyon 118 bin değerindeki 180 çamaşır makinesinin taşıması için Hatay'da faaliyet gösteren nakliye firması ile anlaşıldı. Nakliye için çamaşır makinelerinin yüklendiği TIR, Hatay'da terk edilmiş bulundu ve makinelerin içinde olmadığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin kamera kaydı incelemesi sonucu çamaşır makineleri, Maşuklu Mahallesi'ndeki depoda ele geçirildi. TIR şoförü H.Ö., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Makineler, firmaya teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.