Mersin ve Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 7 şüpheli ile ifade beyanıyla örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen T.K.'yi operasyonla gözaltına aldı.

M.M.'nin de örgüt için faaliyette bulunduğunu tespit eden ekipler, DEAŞ adına para transferleri yapan 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan şüphelilerden biri ise dronla tespit edildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyete götürüldü. Firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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KIRŞEHİR'DE DE 7 GÖZALTI

Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda kentte yaşayan Irak uyruklu N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., M.A.M.W. ve O.H.S.S.'nin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.