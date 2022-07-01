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Mersin ve Kırşehir'de DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

#Mersin#Kırşehir#DEAŞ
Mersin ve Kırşehirde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyonda 13 şüpheli, gözaltına alındı. Operasyon sırasında kaçmaya çalışan 1 şüpheli, dronla tespit edilip yakalandı. Kırşehir'de de, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyonda 7 Irak uyruklu yakalandı.

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Mersin'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen 7 şüpheli ile ifade beyanıyla örgüt içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen T.K.'yi operasyonla gözaltına aldı.

M.M.'nin de örgüt için faaliyette bulunduğunu tespit eden ekipler, DEAŞ adına para transferleri yapan 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Mersin ve Kırşehirde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

Operasyon sırasında kaçmaya çalışan şüphelilerden biri ise dronla tespit edildi. Gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyete götürüldü. Firari 1 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Mersin ve Kırşehirde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

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KIRŞEHİR'DE DE 7 GÖZALTI

Kırşehir'de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mersin ve Kırşehirde DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

Bu kapsamda kentte yaşayan Irak uyruklu N.W., C.M.C.V., O.R.M.M., A.J.S.S., A.J.H.H., M.A.M.W. ve O.H.S.S.'nin örgüt üyesi olduğu belirlendi. Şüpheliler, evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evdeki aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#Mersin#Kırşehir#DEAŞ

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