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Bakan Yerlikaya duyurdu... Mersin ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Narkotik#İçişleri Bakanlığı#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2023 11:08

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin ve Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 zehir tacirinin yakalandığını, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Mersin ve diyarbakır’da narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 2 zehir taciri ve çok miktarda uyuşturucu madde yakalandı

Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan operasyonda 279 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
1 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda 110 kilo skunk maddesi ele geçirildi. 

1 zehir taciri daha yakalandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu... Mersin ve Diyarbakırda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı


UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDECEK

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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Bakan Yerlikaya duyurdu... Mersin ve Diyarbakırda uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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#Narkotik#İçişleri Bakanlığı#Operasyon

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