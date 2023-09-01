Bakan Yerlikaya duyurdu... Mersin ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Mersin ve diyarbakır’da narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 2 zehir taciri ve çok miktarda uyuşturucu madde yakalandı
Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan operasyonda 279 kilo esrar maddesi ele geçirildi.
1 zehir taciri yakalandı.
Diyarbakır narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda 110 kilo skunk maddesi ele geçirildi.
1 zehir taciri daha yakalandı.
Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.