Bakan Yerlikaya duyurdu... Mersin ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Mersin ve diyarbakır’da narkotik birimlerimizin düzenlediği operasyonlarda 2 zehir taciri ve çok miktarda uyuşturucu madde yakalandı

Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan operasyonda 279 kilo esrar maddesi ele geçirildi.

1 zehir taciri yakalandı.

Diyarbakır narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce düzenlenen operasyonda 110 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

1 zehir taciri daha yakalandı.

Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız. Bu tacirlerin başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu zehirlemelerine izin vermeyeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek.

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