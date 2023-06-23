Mersin ve Adana'da silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı suçunu önlemek amacıyla yapılan çalışmalarda, Mersin'in Tarsus ilçesi ve Adana'da 4 şüphelinin, elinde bulundurdukları silahları satmak için müşteri arayışında olduğunu tespit etti. Şüphelileri takibe alıp operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin kullandığı araçta bulunan kaçak 26 tabancaya el koyuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece tutuklandı.