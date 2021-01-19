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Gündem
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 22:53 | Son Güncelleme:

Mersin Valiliğinden "Akkuyu NGS'de planlı patlatma" açıklaması

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Mersin Valiliğinden "Akkuyu NGS'de planlı patlatma" açıklaması
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Mersin Valiliği, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Akkuyu NGS'de planlı patlatma yapıldığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Akkuyu Nükleer Güç Santrali bölgesinde bugün yapılan planlı patlatma sonucu patlamanın etkisiyle Büyükeceli bölgemizde ev ve seralarda meydana gelen zararların tespitine yönelik zarar tespit komisyonu kurulmuş olup gerekli çalışmalara başlanmıştır. Patlatmayla ilgili gerekli incelemeleri yapmak üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığından bir ekip görevlendirilmiştir. Konu her yönüyle incelenecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır."

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