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Mersin Valiliği, sıcak hava orman yangını riskine karşı uyardı

#Mersin#Orman#Orman Yangını
Mersin Valiliği, sıcak hava orman yangını riskine karşı uyardı

Mersin Valiliği, önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği uyarısında bulunarak, 31 Ağustos tarihine kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını bildirdi.

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Konuyla ilgili Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Önümüzdeki bir haftalık süre zarfında hava sıcaklıklarının il genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, rüzgarın bugün itibariyle 40-60 km/saat olacağı tahmin edilmektedir. Bildirilen hava sıcaklıkları, nem ve rüzgar gibi meteorolojik verilere bakıldığında, ilimizde orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığı değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada, orman yangınlarının önlenmesi ve mücadelede etkinliğin sağlanması amacıyla yayınlanan genelge emir gereği, 31 Ağustos 2022 tarihine kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı ve alınacak tedbirlerin bildirildiği ifade edildi.

Açıklamada, orman yangınları konusunda belirlenen kurallara uyulması konusunda azami hassasiyet gösterilmesinin büyük önem arz ettiği vurgulandı.

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#Mersin#Orman#Orman Yangını

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