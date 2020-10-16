MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMersin protokolü, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı
GeriGündem Mersin protokolü, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Adnan AÇIKGÖZ-Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 12:13 | Son Güncelleme:

Mersin protokolü, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mersin protokolü, sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı
Abone Olgoogle-news

MERSİN’de kent protokolü, koronavirüs vakalarının artışına dikkat çekmek amacıyla maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi.

Vali Ali İhsan Su’nun kontrolünde yapılan denetimde Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkçıoğlu ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile polis müdürleri yer aldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Tevfik Sırrı Gün Lisesi önünden başlayan ve İstiklal Caddesi’ni takiben devam eden denetimde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Su ile protokol üyeleri, koronavirüs tehlikesinden söz ederek, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

Denetim sonrası basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Su, "Yaptığımız denetimlerde vatandaşlarımızın maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. İnşallah böyle devam edersek, pandeminin üstesinden rahatlıkla gelebiliriz. 3 temel kuralımız var; maske, mesafe ve hijyen. Kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Söz konusu uygulama, diğer ilçelerde de protokol üyeleri tarafından yapıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle