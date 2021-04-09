Mersin Posta Kodu kaçtır? Mersin ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Posta kodları adres bilgilerinde kullanılan, kargo hizmetlerini düzenleyen 5 basamaklı numaralardan oluşan sayılardır. Posta kodları sayesinde önemli belge ve karo taşımacılığı herhangi bir karışıklık meydana gelmeden, kolaylıkla gerçekleşir. Mersin ilinin posta kodu nedir? Mersin ilçelerinin posta kodları nelerdir? Mersin (İçel) ilinin posta kodlarıyla ilgili tüm detayları derledik.
Posta kodları 5 basamaktan meydana gelir. Baştaki 2 hane il kodunu simgeler, sondaki 3 hane ise ilçe kodunu simgeler.
Mersin İlimizin Posta Kodu Nedir?
Ülkemizdeki posta kodlarında baştan 2 hane ili belirtmek için kullanılır. Bu 2 hane illerin plaka koduyla aynıdır. Mersin ilinin posta kodu 33000’dır.
Mersin İlimizdeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?
Kargoların ve önemli belgelerin teslimat işlemlerinde ilk önce posta koduna bakılır. Posta kodlarındaki 2 haneye göre kargolar varış iline göre ayrıştırılır. Hedef ile varan kargolar, posta kodunun sondaki 3 hanesine göre ilçelere göre ayrışır. Böylelikle kargo ve önemli belge taşımacılığı hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olur. Mersin ilçelerinin posta kodları il kodu ve plaka numarası olan "33" sayısının yanına 3 haneli ilçe kodunun eklenmesiyle oluşturulur.
Akdeniz - 33010
Anamur - 33630
Aydıncık - 33840
Bozyazı - 33830
Çamlıyayla - 33580
Erdemli - 33730
Gülnar (Gülpınar) - 33715
Mezitli - 33340
Mut - 33600
Silifke - 33940
Tarsus - 33460
Toroslar - 33220
Yenişehir - 33140
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