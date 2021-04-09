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Haber Giriş: 09.04.2021 - 04:07 | Son Güncelleme:

Mersin Posta Kodu kaçtır? Mersin ili ve ilçelerinin Posta Kodları

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Mersin Posta Kodu kaçtır? Mersin ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları adres bilgilerinde kullanılan, kargo hizmetlerini düzenleyen 5 basamaklı numaralardan oluşan sayılardır. Posta kodları sayesinde önemli belge ve karo taşımacılığı herhangi bir karışıklık meydana gelmeden, kolaylıkla gerçekleşir. Mersin ilinin posta kodu nedir? Mersin ilçelerinin posta kodları nelerdir? Mersin (İçel) ilinin posta kodlarıyla ilgili tüm detayları derledik.

Posta kodları 5 basamaktan meydana gelir. Baştaki 2 hane il kodunu simgeler, sondaki 3 hane ise ilçe kodunu simgeler.

 Mersin İlimizin Posta Kodu Nedir?

 Ülkemizdeki posta kodlarında baştan 2 hane ili belirtmek için kullanılır. Bu 2 hane illerin plaka koduyla aynıdır. Mersin ilinin posta kodu 33000’dır.

 Mersin İlimizdeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?

 Kargoların ve önemli belgelerin teslimat işlemlerinde ilk önce posta koduna bakılır. Posta kodlarındaki 2 haneye göre kargolar varış iline göre ayrıştırılır. Hedef ile varan kargolar, posta kodunun sondaki 3 hanesine göre ilçelere göre ayrışır. Böylelikle kargo ve önemli belge taşımacılığı hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olur. Mersin ilçelerinin posta kodları il kodu ve plaka numarası olan "33" sayısının yanına 3 haneli ilçe kodunun eklenmesiyle oluşturulur.

 Akdeniz - 33010

 Anamur - 33630

 Aydıncık - 33840

 Bozyazı - 33830

 Çamlıyayla - 33580

 Erdemli - 33730

 Gülnar (Gülpınar) - 33715

 Mezitli - 33340

 Mut - 33600

 Silifke - 33940

 Tarsus - 33460

 Toroslar - 33220

 Yenişehir - 33140

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