Mersin Posta Kodu kaçtır? Mersin ili ve ilçelerinin Posta Kodları

Posta kodları 5 basamaktan meydana gelir. Baştaki 2 hane il kodunu simgeler, sondaki 3 hane ise ilçe kodunu simgeler.

Mersin İlimizin Posta Kodu Nedir?

Ülkemizdeki posta kodlarında baştan 2 hane ili belirtmek için kullanılır. Bu 2 hane illerin plaka koduyla aynıdır. Mersin ilinin posta kodu 33000’dır.

Mersin İlimizdeki İlçelerin Posta Kodları Nelerdir?

Kargoların ve önemli belgelerin teslimat işlemlerinde ilk önce posta koduna bakılır. Posta kodlarındaki 2 haneye göre kargolar varış iline göre ayrıştırılır. Hedef ile varan kargolar, posta kodunun sondaki 3 hanesine göre ilçelere göre ayrışır. Böylelikle kargo ve önemli belge taşımacılığı hızlı bir şekilde gerçekleştirilmiş olur. Mersin ilçelerinin posta kodları il kodu ve plaka numarası olan "33" sayısının yanına 3 haneli ilçe kodunun eklenmesiyle oluşturulur.

Akdeniz - 33010

Anamur - 33630

Aydıncık - 33840

Bozyazı - 33830

Çamlıyayla - 33580

Erdemli - 33730

Gülnar (Gülpınar) - 33715

Mezitli - 33340

Mut - 33600

Silifke - 33940

Tarsus - 33460

Toroslar - 33220

Yenişehir - 33140

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