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Mersin polisinden suç şebekesine operasyon! Gizli oda ortaya çıktı

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#Polis#Hukuk#Suç
Mersin polisinden suç şebekesine operasyon Gizli oda ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2023 11:21

Mersin'in Tarsus ilçesinde polisin yaptığı çalışmada hırsızlıktan uyuşturucu madde ticaretine kadar birçok suça karışan şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 3 şüpheli yan evin damına atlayarak kaçmaya çalışırken yakalandı ve böylece duvar görünümlü gizli oda ortaya çıktı.

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Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, Reşadiye Mahallesi'nde çalınan malzemelerin depolandığı, parçalandığı, aynı zamanda uyuşturucu madde ve silah olduğunun tespit edilmesi üzerine şok operasyon yapıldı. Operasyonda 3 şüpheli kaçmak isterken, yan binanın damında yakalandı.

Diğer 2 şüpheli ise adresinde gözaltına alındı. Adreslerden birinde yapılan aramada, duvar gibi görünen gizli oda ortaya çıktı. Gizli odada ise çeşitli miktarlarda satışa hazır metamfetamin, esrar, 80 adet sentetik ile uyuşturucu hap, 6'sı tabanca 9 adet silah, 2 adet el telsizi ve 6 adet hançer ele geçirildi. Gizli bölmeden ayrıca çalıntı 19 adet bisiklet, motosiklet, 30 adet çeşitli iş aleti, 4 adet televizyon ve 1 adet kayıt cihazı bulunduğu öğrenildi. Uyuşturucu maddeden elde edilen 58 bin 100 TL nakit para da ele geçirilirken, 5 şüpheli emniyete götürüldü.

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Mersin polisinden suç şebekesine operasyon Gizli oda ortaya çıktı

"Uyuşturucu madde ticareti", "hırsızlık" ve "silah ticareti" suçlarından ifadeleri alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Z.D., O.Y. ve M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu, M.G.'nin de "hırsızlık" suçundan 14 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Mersin polisinden suç şebekesine operasyon Gizli oda ortaya çıktı

Diğer 2 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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#Polis#Hukuk#Suç

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