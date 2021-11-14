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Mersin onu arıyor

#Müslüme Yağal#Mersin#Kayıp
Mersin onu arıyor

Mersin’de Sarıkeçili yörüklerinden Yağal Ailesi’nin 3 yaşındaki kızı Müslüme Yağal, geçen çarşamba günü ortadan kaybolmuştu. 200 kişilik ekip, 10 kilometrekarelik dağlık alanı havadan ve karadan tarayarak minik Müslüme’yi arıyor.

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Karaman’dan kış mevsimini geçirmek için Mersin Gülnar’ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen, Sarıkeçili yörüklerinden Yağal Ailesi, 10 Kasım’da, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra 3 yaşındaki kızları Müslüme’nin kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan minik kızı bulamayan aile, yardım istedi. Denizden 75 metre yükseklikteki dağlık ve ormanlık alanda Müslüme’yi bulmak için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 2 uçak ve insansız hava araçları sevk edildi. Hava araçları bölgeyi tararken, karadan 5 jandarma timi, 1 komando timi, AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri de arama faaliyetlerini sürdürüyor. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında iz takip ile kadavra köpekleri de kullanılıyor.

‘KAÇIRILMA’ İHTİMALİ

Jandarma ekipleri, bir taraftan da incelemesini sürdürüyor. 200 kişilik ekip, bugüne kadar dağlık bölgedeki 10 kilometrekarelik alanın taranmasına rağmen hiçbir ize ulaşılamayınca Müslüme’nin kaçırılma ihtimalini de değerlendirmeye aldı. Bölgenin sarp kayalık ve ağaçlık olduğu, bu nedenle Müslüme'nin, çadırların olduğu alandan çok fazla uzaklaşma ihtimalinin bulunmadığı üzerinde duruluyor.

Ailenin yakını Sarıkeçililer, Türkmenler Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı İbrahim Yağal, büyük üzüntü içinde olduklarını belirterek, “Devletin bütün imkânları burada. Havadan ve karadan gerek arama ekipleri gerekse gönüllü halk şu anda aranmadık bir yer bırakmadılar. Şu ana kadar bir ize rastlayamadık. 3 saat içinde bulunmayınca ‘Bu çocuk nereye kaybolabilir?’ diyoruz fakat ‘Şöyle olmuş’ diyemeyiz. Bulunamayınca da ‘Acaba kaçırıldı mı ki’ diyoruz ama bundan öte bir şey bilemiyoruz” dedi.

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#Müslüme Yağal#Mersin#Kayıp

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