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Gündem
Soner AYDIN/ MERSİN, (DHA)-
Haber Giriş: 25.08.2021 - 17:29 | Son Güncelleme:

Mersin merkezli 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

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Mersin merkezli 2 ilde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, sabaha karşı Mersin ve Antalya'da 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi, birçok adrese baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Kimliği tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik köpekleri adreslerde tek tek arama yaptı. 

Aramalarda 260 uyuşturucu hap, 106 gram bonzai, 50 gram esrar, 80 yeşil reçeteye tabi ilaç, bir ruhsatsız tabanca, şarjörü ve 4 fişek ele geçirildi.

Mersin merkezli torbacı operasyonu: 7 gözaltı

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