Mersin merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu! 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalarda, Irak uyruklu 3 DEAŞ mensubunun yasa dışı yollarla ülkeye girdiği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Suriye ve Irak'taki çatışma bölgelerinde örgüt adına silah alım ve satım faaliyetleri ile mühimmat aktarımlarını organize ettikleri belirlenen zanlılara yönelik Mersin, Sakarya ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 zanlı yakalandı, ikametlerde dijital materyaller ele geçirildi.