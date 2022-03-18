Mersin merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı

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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından PKK/KCK mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Suriye'den sonra kente gelerek, silahlı faaliyete devam eden örgüt mensupları ile irtibatları olduğu değerlendirilenler tespit edildi.

Mersin ve Diyarbakır'da belirlenen 10 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün yapılarını, mensuplarını, eylem ve faaliyetlerini övücü, yüceltici, destekleyici sosyal medya paylaşımları da yaptığı saptanan Y.Ş., E.Ç.K., A.A., F.J., B.A. ve İ.E. gözaltına alındı. K.B., S.F., H.İ. ve A.N.'nin yakalanması için de çalışmalar sürdürülüyor.