×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mersin Limanı'nda gemide gizlenmiş 350 kilo kokain ele geçirildi: 9 şüpheliye adli işlem

Güncelleme Tarihi:

#Uyuşturucu Operasyonu#Kokain Ele Geçirildi#Mersin Limanı
Mersin Limanında gemide gizlenmiş 350 kilo kokain ele geçirildi: 9 şüpheliye adli işlem
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2026 11:41

İçişleri Bakanlığı, Güney Amerika'dan Mersin Limanı'na gelen bir gemide düzenlenen operasyonda, zulalanmış halde 350 kilo kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı. Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Mersin emniyetince gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika'dan gelen bir gemide 350 kilo kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

Mersin Limanında gemide gizlenmiş 350 kilo kokain ele geçirildi: 9 şüpheliye adli işlem

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Haberin Devamı

Güney Amerika’dan yola çıkarak Mersin Limanı’na gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin elde edilmesi üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde, söz konusu kargo gemisinin Mersin Limanı’na ulaştığı tespit edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; gemide yapılan aramada zulalanmış halde 12 büyük paket içerisinde yaklaşık 350 kg kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tedbir uygulanan 9 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

Gözden KaçmasınBakan Çiftçi açıkladı: 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi hizmet verecekBakan Çiftçi açıkladı: 81 ilde 31 bin okul bahçe görevlisi hizmet verecekHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Uyuşturucu Operasyonu#Kokain Ele Geçirildi#Mersin Limanı

BAKMADAN GEÇME!