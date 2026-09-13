Mersin Limanı'nda gemide gizlenmiş 350 kilo kokain ele geçirildi: 9 şüpheliye adli işlem

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul ve Mersin emniyetince gerçekleştirilen operasyonda, Güney Amerika'dan gelen bir gemide 350 kilo kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheliye adli işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi.

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Güney Amerika’dan yola çıkarak Mersin Limanı’na gelen bir gemide yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisinin elde edilmesi üzerine başlatılan çalışmalar neticesinde, söz konusu kargo gemisinin Mersin Limanı’na ulaştığı tespit edildi.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; gemide yapılan aramada zulalanmış halde 12 büyük paket içerisinde yaklaşık 350 kg kokain ile dalış ekipmanları ve su altı deniz scooteri malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında tedbir uygulanan 9 şüpheli hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Kahraman Polislerimizi, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı, Mersin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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