Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda 298 kilo kokain ele geçirildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 298 kg kokain ele geçirildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kg kokain ele geçirdik

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi.

Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."