MERSİN İFTAR VAKTİ 2022: Mersin iftar ve sahur saati kaçta? İşte akşam ezanı ve imsak vakti

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Mersin iftar vakti ve sahur saati ile ilgili araştırmalar başladı. 4 Nisan iftar ve sahur saatleri Mersin İmsakiyesi içerisinde açıklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. Müslümanlar bugün ramazan orucunun üçüncüsünü tutuyorlar. Mersin’de bu akşam iftar 19:13’te yapılacak.

MERSİN İFTAR VAKTİ, AKŞAM EZANI SAATİ

Mersin iftar saati 19:13 olacak.

MERSİN SAHUR SAATİ

Mersin sahur saati 04:53 olacak.

MERSİN TERAVİH NAMAZI SAATİ

Mersin’de bu akşam teravih namazı 20:29’da kılınacak.

MERSİN İMSAKİYESİ

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