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Mersin ve Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

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#Orman Yangını#Mersin#Manisa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 11:48

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Manisa'nın Salihli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ise yaklaşık 44 saatlik müdahale sonucu kontrol altına alındı.

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

 

İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 3 su tankı ve iş makineleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Mersin ve Manisadaki orman yangını kontrol altına alındı

MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNDE KISMEN KONTROL ALTINDA

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, havadan ve karadan 44 saatlik müdahale sonucu kısmen kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 290 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Mersin ve Manisadaki orman yangını kontrol altına alındı

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#Orman Yangını#Mersin#Manisa

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