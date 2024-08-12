Mersin ve Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde Karaisalı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye Bozyazı Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile 2 söndürme helikopteri, 10 arazöz, 3 su tankı ve iş makineleri yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, çevredeki seralara sıçramadan kontrol altına alındı.

Yaklaşık 3 hektarlık alanda kızılçam ağaçlarının zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI 3'ÜNCÜ GÜNDE KISMEN KONTROL ALTINDA

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MANİSA'nın Salihli ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını, havadan ve karadan 44 saatlik müdahale sonucu kısmen kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 290 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.