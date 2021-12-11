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Mersin Belediyesi’nden eşitlik planı

#Eşitlik#Mersin Büyükşehir Belediyesi#Yerel Eşitlik Eylem Planı
Mersin Belediyesi’nden eşitlik planı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın lansman toplantısını 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde yaptı. Plan kapsamında kent genelinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri veriliyor, kadın sığınma evleri, dayanışma merkezleri kuruluyor, hukuki danışmanlık sunuluyor...

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir buçuk yıldır üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışmalarını sürdürdüğü ayrımcılığa uğrayan dezavantajlı grupların toplumsal hayata adapte olmasını amaçlayan Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı bir lansmanla açıkladı. Mersin’in, Türkiye’nin bir özeti, izdüşümü, adeta küçük bir Türkiye olduğunu vurgulayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bu eylem planının harfiyen uygulanması, etkili ve sonuç alabilir olması için ben başta belediye başkanı olarak bu konunun üzerinde olacağım” dedi.

Mersin Belediyesi’nden eşitlik planı
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer

ÇOK SAYIDA EĞİTİM...

Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın sunumunu ise MBB Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil yaptı. Dezavantajlı gruplara işlevsel okuryazarlık eğitici eğitimi, mahremiyet eğitici eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitici eğitimi gibi eğitimlerin yanı sıra kadınlara yönelik sığınma evi, kadın dayanışma merkezi, otogar kadın dayanışma merkezi, kadın sağlığı dayanışma merkezi, yönlendirici hukuki danışmanlık ve terapi merkezi gibi çok sayıda kurumu hayata geçirdiklerini anlatan Sahil, bu çalışmaları koordine etmek için toplumsal cinsiyet eşitliği şefliği oluşturduklarını söyledi. Konuşmaların ardından projenin danışmanları Bahar Özden ve Hilal Gençay’a plaketleri takdim edildi.

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#Eşitlik#Mersin Büyükşehir Belediyesi#Yerel Eşitlik Eylem Planı

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