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Gündem
Mustafa ERCAN- Soner AYDIN/MERSİN, (DHA) - AA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

Mersin Aydıncık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

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Mersin Aydıncık'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale yeniden başladı.

İlçeye bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, dün sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün akşam saatlerine kadar havadan ve karadan alevlere müdahale etti. Havanın kararmasıyla havadan müdahaleye ara verilirken, ekiplerin mücadelesi gece boyu karadan devam etti.

Mersin Aydıncıktaki orman yangınına müdahale sürüyor

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Söndürme helikopterleri ve uçaklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye yeniden başladı. Bölgede, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle yangına müdahale ediliyor.

Mersin Aydıncıktaki orman yangınına müdahale sürüyor

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