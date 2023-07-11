×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Mersin Anamur'da orman yangını: 6 saatte söndürüldü

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Anamur#Orman Yangını
Mersin Anamurda orman yangını: 6 saatte söndürüldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 12:30

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan ekiplerin müdahalesiyle 6 saatte söndürüldü. Yangında toplam 51 dönümlük alan zarar gördü.

Haberin Devamı

Yangın, saat 01.30'da Anamur’un Aşağıkükür Mahallesi Belensazak mevkisindeki ağaçlık alanda başladı. Kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına, Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. 6'sı arazöz toplam 18 araç ile karadan, helikopterle de havadan müdahale edilen yangın, 6 saatte kontrol altına alındı.

Mersin Anamurda orman yangını: 6 saatte söndürüldü

7 dönümü orman, 44 dönümü bahçe olmak üzere 51 dönüm alan zarar gördü, bölgedeki eski bir ev ile ağıl da yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Mersin Anamurda orman yangını: 6 saatte söndürüldü

Mersin Anamurda orman yangını: 6 saatte söndürüldü

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mersin#Anamur#Orman Yangını

BAKMADAN GEÇME!

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

Dünyada yaygınlaşan yaşlanma karşıtı trendler gerçekten işe yarıyor mu? Kızılötesi ışık terapisi, aralıklı oruç, soğuğa maruz kalma, gıda takviyeleri…

#Sağlık
Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

Önce babasının sonra kızının hayatını kurtardı! ‘Böbreğimi vermiş olabilirim ama kalbim büyüdü…’

#Böbrek Nakli
Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

Dünya üzerinde bir örneği daha yok... Bu göl insanlığın kara kutusu

#Crawford Gölü