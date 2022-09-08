Mersin alev alev

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Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisinde dün sabah erken saatlerde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisi ile büyüyen alevler, Mersin-Antalya karayolundan da görüldü. Bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İlk etapta havadan da 1 uçak ile 3 helikopter söndürme çalışmalarına katıldı. Müdahale sırasında arazözlerden biri şarampole devrildi. Araçtan kendisi çıkan sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

İlerleyen saatlerde havadan müdahale için uçak sayısı 11’e, helikopter sayısı da 29’a çıkarıldı. 138 arazöz ve 850 personelle müdahale edilirken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da hava desteği gönderdi. Mehmetçik karadan da yangının kontrol altına alınması, köylüleri ve hayvanlarını tahliye etmek için seferber oldu.

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MSB’den yapılan açıklamada “Gülnar’daki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Kara Kuvvetlerimizden 3 adet S-70, 5 adet AS-532 ve 1 adet CH-47 helikopter havadan müdahale ediyor” denildi.

Bölgeye Karaman, Antalya, Adana, Konya illerinden de takviye arazöz ve su tankerleri intikal ettirildi.





Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, bölgede incelemede bulunduktan sonra yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına hızlı şekilde müdahale ettiğini söyledi. Rüzgârın da etkisiyle yangının yerleşim alanlarına yayılma eğilimi gösterdiğini aktaran Pehlivan, “Çok şükür insan, can kaybımız yok. Tedbiren mahallelerimize yakın 110 haneden 450 vatandaşımızı tahliye ettik. Yangın yaklaşmadan bu tedbiri aldığımız için onlarla ilgili herhangi bir sağlık ve benzeri problem yaşamadık. Evlerde de hanelerde de şu an itibarıyla bir problem yok. Ormanlık alan içerisinde metruk bir binanın yandığını arkadaşlar tespit ettiler. İçinde canlının bulunmadığı, yaşam alanı olmayan metruk bir binaydı” dedi.

Vatandaşların da toplanma noktalarında bir araya gelmelerinin sağlandığını kaydeden Pehlivan, “Sonra da iaşelerinin karşılanacağı noktalara taşındılar. Evlerine dönmeleri konusunda risk devam ederse barınma konusunda Gülnar merkezde pansiyonlarımız 460 kişi kapasiteli, hazır hale getirildi” diye konuştu.

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Ekipler, alevlerin tahliye edilen yerlere ulaşmaması için soğutma çalışması yapıyor. Yangının, Mersin-Antalya karayoluna ulaşmaması için de çaba gösteriliyor. Ancak yangın akşam saatlerinde rüzgârın da etkisiyle Silifke sınırlarına kadar ilerledi. Müdahale sırasında yaralanan 5 personel de hastanelerde tedavi altına alındı.

MANİSA’DA 2 MAHALLE BOŞALTILDI

Manisa’nın Soma ilçesinde de dün saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesine 10 helikopter, 6 uçak, 61 arazöz, 4 dozer, 7 yer ekibi ve 4 su tankeri sevk edildi. Yangının kırsal Beyce ve Heciz mahallelerine 2 kilometre kadar yaklaşınca halk anonslarla uyarıldı. 2 mahalle de tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangın akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alınıp soğutma çalışmaları başlatıldı.