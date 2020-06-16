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Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 16.06.2020 - 12:48,Son Güncelleme:

Mersin Adliyesi'ne maskesiz giriş yasak

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Mersin Adliyesi'ne maskesiz giriş yasak
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MERSİN Adalet Sarayı'na, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında maskesiz girilmesi yasaklandı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte ara verilen duruşmalar ve adli işlemler, bugün yeniden start aldı. Duruşmaların yeniden görülmeye başlamasıyla birlikte Mersin Adalet Sarayı önünde, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Polisin sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri yönünde uyararak, tek sıra halinde içeri aldığı vatandaşların tek tek ateşleri ölçüldü. Maskesiz ve adliyede işi olduğuna dair evrak bulundurmayanlar içeri alınmadı.

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