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AA
Haber Giriş: 26.10.2020 - 20:57 | Son Güncelleme:

Mersin açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

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Mersin açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında lastik botta 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Demirören mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenliği ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, bölgedeki lastik botta 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

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