AA
Son Güncelleme:
Mersin açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı
Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında lastik botta 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Demirören mevkisinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine Jandarma Genel Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenliği ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, bölgedeki lastik botta 22 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle