Mersin açıklarında 21 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün öğle saatlerinde bir grup göçmenin denize açıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı. Mersin ekibinin yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) bir Sahil Güvenlik botunun da katıldığı çalışmada tekneye Anamur açıklarında ulaşıldı.



Teknede, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

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