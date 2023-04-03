Mermiler bekçinin silahından çıkmış

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İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “30 Mart 2023 Perşembe günü akşam saatlerinde meydana gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına mermi isabeti olayına ilişkin yapılan kriminal inceleme neticesinde; İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan (M.E)’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır” denildi. Olaydan sonra gözaltına alınan inşaatın bekçisi Melikşah Erdem, ifadesinde, inşaatta hırsızlık girişiminde bulunan hırsızları kaçırmak için ateş ettiğini, İYİ Parti binasını hedef almadığını söylemişti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan Erdem serbest bırakılmıştı.