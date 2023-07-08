Mermi çatıyı delip eve girdi, 5 yaşındaki Eymen'in yanına düştü

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Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi'nde, Oktay ailesinin evine, 5 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında, yorgun mermi isabet etti. Çatıyı delip giren mermi, televizyon izleyen Eymen Ali'nin oturduğu kanepeye düştü. Çocuğun yaklaşık 5 santim uzağına düşen mermi, televizyon ünitesinin altına sekti. Çocuk korkuyla annesine seslendi. Annesi, Eymen Ali'yi salondan çıkarıp o sırada evde olmayan eşi Ali Oktay'ı aradı. Ali Oktay, durumu polise bildirdi. İhbarla gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde çalışma yaptı. Polis, mermiyi ateşleyenin tespiti için çalışma başlattı.