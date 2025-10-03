Mermerli Salon’da neler oldu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis konuşmasının ardından Başkanlık Divanı’nın arkasındaki özel odada muhalefet liderleriyle bir araya gelmişti. Cumhurbaşkanı, buradaki sohbette DEM Partili yöneticilerle resepsiyonda da görüşmek istediğini vurguladı. Erdoğan, Meclis Şeref Holü’nde liderleri bizzat uğurlarken, resepsiyon katılımını kastederek DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’a “Akşamı ayarlıyorsunuz değil mi?” diye sordu. Buldan da bunu onayladı.

ÖNCE ERDOĞAN GİTTİ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliği yaptığı resepsiyonda sıcak yaklaşım devam etti. Erdoğan, DEM Partililerin bulunduğu masaya giderek hatırlarını sordu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Siz de iyisiniz Sayın Cumhurbaşkanım” deyince Erdoğan, “Amerika ziyaretinden sonra biraz şey yaptık ya” karşılığını verdi. Buldan’ın “Zor yine iyi dayanıyorsunuz” sözleri üzerine Erdoğan, “Yine de görüşmeler iyi geçti, şimdi liderlerden beklentimiz var” görüşünü dile getirdi.

KİMLER VARDI?

Daha sonra Erdoğan ve kurmayları, Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle birlikte Mermerli Salon’a geçti. Kısa süre sonra DEM Parti heyeti de davet üzerine resepsiyondan ayrılarak onlara katıldı. Bu buluşmada, Erdoğan’ın sağ yanında Bakırhan ile mevkidaşı Tülay Hatimoğulları, sol yanında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan oturdu. Davutoğlu ve Babacan yıllar sonra ilk kez Erdoğan’la bir araya gelmiş oldu. İmralı Heyeti de tam kadro salondaydı. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu da bu tabloda yer aldı.

İKİ SÖYLEME ALKIŞ

Mermerli Salondaki sohbette Meclis Başkanı Kurtulmuş ile Hatimoğulları’nın ayağa kalkarak iki kısa konuşma yaptığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre Kurtulmuş, salona gelen tüm isimlere teşekkürlerini ifade ettikten sonra muhalefet ve iktidarın bir arada oluşturduğu fotoğraftan mutlu olduğunu vurguladı. Erdoğan, Kurtulmuş’un sözlerini alkışlayınca salonda bulunanlar da ona eşlik etti. Ardından ayağa kalkan Hatimoğulları, yeni sürecin Türkiye’nin geleceği açısından taşıdığı önemi vurguladı. Hatimoğulları konuşmasını, “Birliğimizin sürmesini temenni ediyorum” diye tamamlarken, yine Erdoğan’la birlikte salonda bulunanlar alkışladı.

YADIRGANACAK BİR ŞEY YOK

Meclis’teki özel oturumun ardından ‘arka oda’daki buluşmaya giden İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise resepsiyona katılmadı. Dervişoğlu dün yaptığı açıklamada, kısa süre önce ameliyat geçirdiğini, Erdoğan’ın görüşmede kendisine “geçmiş olsun” dileklerini ilettiğini söyledi. Dervişoğlu, “Cumhurbaşkanıyla, TBMM’de bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşmenin yadırganacak bir şeyi de yok” dedi.