×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Mermer ocağında 2 çocuğun kahreden ölümü... Yusuf'un ailesi 15 yıl önce de evlat acısı yaşamış

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Mermer Ocağı#Yusuf Eyüp Kaya
Mermer ocağında 2 çocuğun kahreden ölümü... Yusufun ailesi 15 yıl önce de evlat acısı yaşamış
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2025 13:08

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir mermer ocağında içi su dolu 2 metre derinliğindeki çukurda kuzeni Kadir Kaya (13) ile boğulan Yusuf Eyüp Kaya’nın (12) ailesinin ikinci kez evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 15 yıl önce 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 12.30 sıralarında Caberburhan Mahallesi Baltaşı mevkisinde meydana geldi. Bisikletleriyle gezintiye çıkan amca oğulları Yusuf Eyüp Kaya ile Kadir Kaya özel bir mermer ocağının bulunduğu bölgeye gitti.

Mermer ocağında 2 çocuğun kahreden ölümü... Yusufun ailesi 15 yıl önce de evlat acısı yaşamış

Caberburhan Ortaokulu öğrencisi iki kuzen, içi suyla dolu 2 metre derinliğindeki çukura bakarken Yusuf Eyüp Kaya'nın ayağı kaydı. Kaya çukura düşerken Kadir Kaya da onu kurtarmak için peşinden suya atladı. Ancak, ikisi birden suda gözden kayboldu.

Mermer ocağında 2 çocuğun kahreden ölümü... Yusufun ailesi 15 yıl önce de evlat acısı yaşamış

Haberin Devamı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki kuzenin cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından sudan çıkartıldı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından kuzenlerin cansız bedenleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Mermer ocağında 2 çocuğun kahreden ölümü... Yusufun ailesi 15 yıl önce de evlat acısı yaşamış

15 YIL ÖNCE 2 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARI MENENJİTTEN ÖLMÜŞ

Otopsi işlemleri tamamlanan kuzenlerin cenazeleri bugün Alaşehir'de defnedilmek üzere ailelerine teslim edildi. Yusuf Eyüp'ü kaybeden Kaya ailesinin 15 yıl önce de evlat acısı yaşadığı ortaya çıktı. Kaya çiftinin 2 yaşındaki kız çocuklarını da menenjit nedeniyle kaybettiği öğrenildi.

Mermer ocağında 2 çocuğun kahreden ölümü... Yusufun ailesi 15 yıl önce de evlat acısı yaşamış

Mermer ocağında 2 çocuğun kahreden ölümü... Yusufun ailesi 15 yıl önce de evlat acısı yaşamış

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Mermer Ocağı#Yusuf Eyüp Kaya

BAKMADAN GEÇME!