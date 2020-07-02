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Gündem
Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)
Haber Giriş: 02.07.2020 - 17:14,Son Güncelleme:

Mermer fabrikasında akıma kapılan işçi öldü

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Mermer fabrikasında akıma kapılan işçi öldü
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DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılan işçi Hüseyin Ali Ökten (52), kaldırıldığı hastanede öldü.

Kaklık Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında çalışan Hüseyin Ali Ökten, bu sabah silim makinesinde çalışırken elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ökten, ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ökten, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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