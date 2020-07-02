Mermer fabrikasında akıma kapılan işçi öldü

Kaklık Mahallesi'ndeki mermer fabrikasında çalışan Hüseyin Ali Ökten, bu sabah silim makinesinde çalışırken elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ökten, ambulansla Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ökten, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.